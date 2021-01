Voor KV Oostende-speler Kvasina mag ex-ploeggenoot Holzhauser de Gouden Schoen winnen: "Als je ziet wat hij bij Beerschot allemaal doet..."

Woensdagavond wordt de Gouden Schoen uitgereikt, maar voor het eerst sinds jaren zonder gala. Daarvoor gooide corona roet in het eten. Er zijn nog vijf kanshebbers, Paul Onuachu (Genk), Lior Refaelov (Antwerp), Simon Mignolet en Charles Deketelaere (Club Brugge) en Raphael Holzhauser (Beerschot).

Als het aan Marko Kvasina ligt dan is het duidelijk wie de Gouden Schoen vanavond mag gaan ophalen. Voor de 24-jarige spits van KV Oostende mag de award naar zijn voormalige ploeggenoot Raphael Holzhauser gaan. Het was ook Holzhauser die hem welkom heette in België toen Kvasina net bij de Kustboys getekend had, maar wegens corona hebben ze elkaar nog maar één keer kunnen zien toen beide ploegen tegenover elkaar stonden.

FK Austria Wien

Hij heeft twee jaar samengespeeld met Holzhauser bij FK Austria Wien in hun thuisland Oostenrijk. "In het begin speelde Rafa (Holzhauser, red) niet zo veel. De coach die hem gehaald had naar de club werd na twee wedstrijden ontslagen. De jeugdtrainer nam toen over en die had een voorkeur voor een andere speler. Dus het eerste halve seizoen kwam hij niet veel aan spelen toe.

Het was pas toen we een Duitse coach kregen dat hij zijn kans kreeg. Vanaf toen veranderde ook alles. Hij was zo goed dat de ploeg in functie van hem begon te spelen. Zonder hem konden we niet spelen. Hij speelde toen ook nog op een andere positie dan bij Beerschot. En als we speelden tegen trainers die echt aan video-analyses deden en dan beslisten om een blok rond hem te zetten, dan stonden we als ploeg ook nergens. Hij was echt de spelmaker van ons team. Zo belangrijk was hij."

Maar niet enkel op het veld was hij van goudwaarde, ook in de kleedkamers was hij een belangrijk leidersfiguur. "Als er iets was konden we dat tegen hem zeggen en dan besprak hij dat met de coach. Ook tegen ons als groep sprak hij veel en motiveerde ons. Hij was echt een goede leider. Hij werd dan ook niet voor niets op zijn 22ste al aanvoerder van de ploeg."

Beerschot vs FK Austria Wien

Volgens Kvasina had Holzhauser altijd al talent. Alleen komt het nu echt naar de voorgrond omdat hij nu op een andere positie staat. "Het zou niet fair zijn om te zeggen dat hij nu beter speelt. Maar als je op een positie staat waar je goals en assists maakt, dan val je natuurlijk meer op als speler. Daar letten de mensen nu eenmaal op. En bij Beerschot speelt hij nu op de perfecte positie voor een speler zoals hij. Een echte box-to-box speler, waar hij zijn kwaliteiten extra in de verf kan zetten. En dat hebben we met KV Oostende aan de lijve mogen ondervinden, toen we in het begin van het seizoen tegen hen speelden. De coach en de ploegmaats vroegen me toen hoe we hem gingen kunnen afstoppen. Ik heb hen dan verteld over hoe hij speelt en wat voor type speler hij is, maar daar hebben we weinig aan gehad want we hebben met 2-1 verloren die dag!" (Lacht)



Gouden Schoen:

Voor de spits van KV Oostende mag Holzhauser woensdagavond dus naar huis gaan met de trofee onder zijn arm. "Het mag wel eens een buitenlander zijn. Als hij wint zal ik super blij zijn voor hem. Voor mij verdient hij het vooral omdat hij zo'n lang parcours heeft afgelegd met Beerschot. En als je bij een sterk team aan de top speelt is het makkelijker om goede resultaten neer te zetten en in de spotlights te staan. Maar zij komen net van tweede klasse. Ze hebben de promotie afgedwongen en daar speelde hij ook een super belangrijke rol. En nu in eerste klasse kenden ze ook een zeer sterke seizoensstart, mede dankzij hem. Hij is ook de meest beslissende speler geweest dit seizoen. En zijn assists en goals zijn toch ook héél erg indrukwekkend. Telkens als ik 's avonds kijk naar de highlights van wedstrijden zie ik dat hij weer een assist of goal gemaakt heeft. Deze gast is echt 'unstoppable'."

EK 2021:

Maar zelfs als hij de Gouden Schoen niet zou winnen ziet Kvasina 2021 als een hoogtejaar voor Holzhauser. De speler van Beerschot werd in 2020 voor het eerst opgeroepen bij de nationale ploeg van Oostenrijk. "Een kinderdroom die uitkomt", liet hij toen zelf optekenen.



Volgens Marko Kvasina zal dat geen uitzondering geweest zijn. "Voor mij is het zelfs geen vraag als hij meegaat naar het EK met Oostenrijk. Dat staat sowieso vast, hij moet er gewoon bij zijn. Op zijn positie heb je in Oostenrijk veel sterke concurrentie, maar als hij blijft spelen zoals nu zal hij er zeker en vast bij zijn deze zomer. Onder andere Peter Zulj (Anderlecht) is op die positie een concurrent, en die heeft net een transfer op huurbasis versierd naar Göztepe (Turkije) om meer speelminuten te krijgen, met oog op het EK.



"Maar Holzhauser is ook bij Beerschot onmisbaar. Dus als hij gewoon blijft verder doen zoals hij nu bezig is zullen we hem deze zomer op het EK zien.", sluit zijn landgenoot af.