Het gaat Nicolò Zaniolo momenteel niet voor de wind in de hoofdstad Rome. De middenvelder van AS Roma en de Italiaanse nationale ploeg liep in juli voor de tweede keer in zijn korte loopbaan een zware knieblessure op. Maar het is zijn liefdesleven die momenteel in de Italiaanse pers overheerst.

Nicolò Zaniolo, het Italiaanse wondertalent, ligt momenteel in de lappenmand na een zware knieblessure die hij in juli opliep tijdens een Nations League wedstrijd tegen Nederland met de Italiaanse nationale ploeg. De speler van AS Roma moest zo voor een tweede keer in amper één jaar tijd geopereerd worden aan de knie.

Het is dus niet wegens sportieve prestaties dat de naam van de geblesseerde middenvelder overheerst in de Italiaanse tabbloids. Een ingewikkelde liefdesdriehoek ligt namelijk aan de basis daarvan. Zaniolo (21) vormde sinds begin 2019 een item met het Italiaanse model en influencer Sara Scaperrotta (22). De twee deelden dagelijks het reilen en zeilen van hun leven via sociale media. Reisjes, shoppingtrips, romantische foto's... Allemaal kwam het aan bod. Zo ook hun trip naar Dubai eind 2020. Maar wat opviel was dat Zaniolo en Scaperrotta na amper 1 dag in het Midden-Oosten al op hun terugvlucht richting Rome zaten. Enkele dagen later deelden ze mee dat hun relatie op de klippen gelopen was. De break duurde niet lang. In februari deelden de twee weer lustig foto's van elkaar. Sara deed ook aan enkele campagnes voor AS Roma, samen met enkele andere voetbalvrouwen van de club, en ze zetten beiden een tattoo voor elkaar op de arm.

Maar begin december liet Zaniolo weten dat de twee nu toch definitef uit elkaar zijn. De Italiaanse middenvelder bevestigde meteen ook dat hij al een nieuwe relatie had met de 33-jarige Romeense actrice en model Madalina Ghenea. Maar amper vijf dagen nadat hij zijn liefde voor het model wereldkundig maakte, kwam ex-vriendin Sara Scaperrotta met een eigen mededeling. Ze liet namelijk weten dat ze zwanger is van de 21-jarige middenvelder, die eerste positief reageerde op de zwangerschap maar nadat zijn ouders de zwangerschap afkeurden, hij haar zonder pardon aan de deur zette.

Gazzetta dello Sport

Het nieuws werd meteen breed uitgesmeerd in de Italiaanse tabbloids, waardoor Zaniolo zich genoodzaakt voelde te reageren in de pers: "Ik zou niet willen dat een relatie die voor mij belangrijk was, zomaar besmeurd wordt.", begon hij zijn relaas.

"Het verhaal met Sara is al een tijdje geleden afgelopen, zoals misschien wel normaal is op onze leeftijd. Door samen te wonen beseften we dat we niet meer met elkaar konden opschieten."

Nadat ze begin 2020 even een break ingelast hadden waren de twee al snel gaan samenwonen in een huis dat eigendom is van Francesco Totti. "Ik merkte een aantal dingen op tussen ons die niet passen bij mijn leven als professional.", reageerde de speler.

Toen ze me vertelde dat ze zwanger was , vertelde ik haar heel eerlijk dat ik me er niet klaar voor voelde. Voor zo'n verbintenis, vooral omdat we het niet meer met elkaar konden vinden. Maar zij besliste om met de zwangerschap door te gaan. Een keuze die ik respecteer. En hoewel we geen koppel meer vormen, zal ik alle verantwoordelijkheid op mij nemen als vader."

Kortom, Sara zou dus kunnen rekenen op de 21-jarige middenvelder die ondertussen al de bladzijde heeft omgeslagen en nu een item vormt met de 33-jarige Madalina Ghenea, die zelf een dochterje heeft van drie. De voetballer deelde zijn eigen uitspraken op zijn officiële Instagram-pagina, met de wens om voor eens en altijd de kwesties over zijn privéleven die de afgelopen weken verschillende roddels hebben aangewakkerd, voor eens en altijd af te sluiten.

Olie op het vuur

Maar de tante van Sara Scaparrotte had nog een woordje te zeggen in de pers. Zij stapte naar The Daily Newspaper. Volgens de tante reageerde Zaniolo eerst opgetogen op het nieuws van de zwangerschap. Het zou namelijk niet de eerste keer zijn dat Sara zwanger is van de Italiaanse 'Golden boy'. Begin 2020 zou Sara hem verrast hebben tijdens hun reisje naar Dubai met een positieve zwangerschapstest. Maar het nieuws was niet in goede aarde gevallen bij Zaniolo die de reis meteen beëindigde. Er werd toen gekozen voor een abortus, maar na enkele weken kreeg Nicolò toch berouw en besloten hij en Sara de relatie nog een kans te geven. Nicolò zou haar ook berichtjes gestuurd hebben waarin hij toegaf dat hij toch een gezinnetje zou willen. Toen Sara hem vertelde dat ze opnieuw zwanger was leek de middenvelder gelukkig. Ze zouden het nieuws tijdens de kerstdagen vertellen aan zijn familie. Maar ten huize Zaniolo zouden zijn moeder en vader hysterisch gereageerd hebben. Ze hadden het volgens de tante nooit voor haar nichtje. Sara werd meteen aan de deur gezet en moest terug bij haar ouders gaan wonen. Nicolò zou haar vervolgens ook overal geblokkeerd hebben en zelfs verhuisd zijn om alle contact met haar te vermijden.

De moeder van Zaniolo heeft ondertussen ook al gereageerd op het verhaal op de radio. "Er word veel drama gemaakt rond niks. Zijn privéleven moet privé blijven en hij moet zich focussen op zijn voetbalcarrière."

Balotelli

In de Italiaanse pers wordt Nicolò Zaniolo nu vergeleken met Mario Balotelli, die ook zijn zwangere vriendin verliet om een nieuwe relatie te starten met de Belgische Fanny Neguesha. Ook het verhaal van Tom Brady, de Amerikaanse American-football speler die in 2006 zijn zwangere vriendin verliet voor zijn huidige vrouw Giselle Bündchen, doet een belletje rinkelen.

Madalina Ghenea afgeschrikt door media

Ondertussen heeft de betrokken actrice Madalina Ghenea, die in films meespeelde met Jude Law en nog een flirt gehad zou hebben met Gerard Butler, via haar advocaten ook een persmededeling de wereld ingestuurd. Hoewel ze eerst bevestigde dat ze wel degelijk een nieuwe relatie heeft met de voetballer, zou de negatieve media-aandacht haar serieus hebben afgeschrikt. Aanvankelijk had ze zelf ook de relatie bevestigd en reageerde ze voluit op de instagramposts van Nicolò met hartjes en lieve berichtjes. Maar nu draait ze toch haar kar. De jonge alleenstaande moeder laat nu weten dat ze toch geen exclusieve relatie heeft met Zaniolo, maar hem wel een geweldig persoon vindt en altijd zal steunen. Verder geeft ze ook aan dat ze haar dochtertje van drie wil beschermen van alle negatieve commentaren.