Spaanse pers spreekt van crisis na nederlaag in Supercopa, Zidane furieus

Real Madrid kon donderdagavond in de halve finale van de Supercopa niet winnen van Athletic Bilbao. De Spaanse pers sprak al snel van een crisis.

Trainer Zinedine Zidane kon met die kritiek niet leven na afloop van de match. "Wat wil je dat we doen, het seizoen afbreken?", reageerde hij furieus tijdens de persconferentie. "Er zal vooral extern veel rumoer zijn, wij blijven werken."

Veel bij de uitschakeling stilstaan is dan ook niet de bedoeling van Zidane. "De ploeg heeft het geprobeerd, we moeten de bladzijde nu omslaan en hard blijven werken. We moeten nu geen gekke dingen gaan doen", besloot de Fransman.