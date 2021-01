Kevin Mirallas & co naderen in de Turkse competitie tot op één punt van competitieleiders

Kevin Mirallas verliet deze zomer na een mislukte passage "Den Bosuil", maar maakt ondertussen indruk in Turkije. Onze landgenoot is een belangrijke speler bij Gaziantep, dat zich op een derde plaats in het klassement nestelt.

Kevin Mirallas vertrok deze zomer, na een mislukte passage bij Royal Antwerp FC, naar Turkije. De flankaanvaller tekende een contract bij Gaziantep. Daar hoopt hij zich opnieuw in de kijker te spelen van bondscoach Roberto Martinez. In de Turkse Süper Lig lijkt hij zijn oude vorm helemaal teruggevonden te hebben. Hij liet dit seizoen al viermaal de netten trillen voor zijn club. Zaterdag werd er opnieuw een gouden zaak gedaan in het klassment. Het versloeg deze keer Kayserispor met 2-1. Onze landgenoot stond 70 minuten tussen de lijnen.

Ondertussen klimt Gaziantep in het klassement naar een derde plaats. Het nadert tot op één punt van leiders Besiktas en Fenerbahçe. In dezelfde competitie kwam ook kampioen Basaksehir, de ploeg van Nacer Chadli en Boli Bolingoli, in actie. Beide landgenoten kwamen door blessures niet in actie en zagen hun ploeg niet verder komen dan een 1-1 gelijkspel.