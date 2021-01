Oud Anderlecht spits pakt de zege voor Metz

Olympique Lyon heeft zondagavond een pijnlijke thuisnederlaag geleden tegen FC Metz. De ploeg van trainer Rudi Garcia kon bij een overwinning terug aan kop komen in de Franse Ligue 1.

Met aanvoerder Memphis Debay in de basis slaagde Lyon er maar niet in om de score te openen tegen de middenmoter uit het noordoosten van Frankrijk. De thuisploeg had veel moeite om tot scoren te komen, maar leek een kwartier voor tijd dan toch op voorsprong te komen. Karl Toko Ekambi tekende voor de openingstreffer. Na tussenkomst van de VAR werd zijn doelpunt echter afgekeurd wegens buitenspel. Metz bleef zodoende hoop houden op een goed resultaat. De bezoekers gingen er zelfs met de volle buit vandoor.

Na balverlies op het middenveld werd Iseka Leya de diepte ingestuurd. Lyon-doelman Anthony Lopes kwam uit, maar bleef vervolgens staan en werd simpel uitgespeeld, waarna de aanvaller kon scoren. De vreugde was enorm bij Metz, dat door de overwinning naar de negende plaats klimt.