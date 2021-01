Hoopgevende beelden voor de Liverpool-supporters? Sterkhouder raakt voor het eerst in maanden weer het leer aan

Virgil Van Dijk is dankzij een operatie aan de knie maandenlang out. De sterkhouder van Liverpool trainde vandaag voor het eerst in lange tijd weer met de bal.

Virgil Van Dijk is al een tijdje hard aan het werken aan zijn herstel. De verdediger heeft op sociale media enkele hoopgevende beelden gedeeld. De sterkhouder van Liverpool raakt voor het eerst in een lange tijd weer het leer aan.

Virgil is back out on the pitch. 🔥 pic.twitter.com/cgPX0YcWHP — Watch LFC (@Watch_LFC) January 17, 2021

Op 20 oktober liep Virgil Van Dijk een zware knieblessure op in de stadsderby tegen Everton. Hij kwam toen hard in botsing met de wilde uitkomende Everton-doelman Jordan Pickford. Achteraf moest hij door een knieblessure onder het mes waardoor hij maanden out is.

Dat was een mentale tik voor Liverpool, dat dit seizoen heel wat defensieve spelers heeft zien uitvallen. Toch doen The Reds het goed in de Premier League. Ze staan op een derde plaats, en nemen het zondagavond op tegen competitieleider Manchester United.