Roberto Martinez denkt na over vervanger Witsel: "Je kan hem eigenlijk vervangen, maar volgen Fellaini en Dembélé elke week"

Roberto Martinez hoopt nog steeds dat Axel Witsel wonderwel fit raakt voor het EK maar de kans is zeer klein. Samen met Sporza dacht hij na over mogelijke alternatieven bij de Rode Duivels.

De meest logische naam die naar voren wordt geschoven is die van Leander Dendoncker. "Hij heeft in die rol het meetste ervaring van iedereen. Hij is al even bij de groep, maar er zijn ook andere opties zoals De Bruyne, Tielemans en Hans Vanaken", vindt de bondscoach.

"Een speler zoals WItsel kan je eigenlijk niet vervangen. Hij is het type dat voor balans zorgt in het team. Misschien moeten we zijn taken wel verdelen onder meerdere speler", klinkt het.

België heeft in China ook nog twee controlerende middenvelders zitten, maar zij hebben allebei al aangegeven niet meer beschikbaar te zijn voor de Rode Duivels. Voor Martinez zijn ze echter wel een mogelijkheid om op te roepen. "Elke speler die nog actief is, kan opgeroepen worden."

"Ik heb Fellaini al even niet meer gehoord, eigenlijk", lacht hij. "Maar we volgen de prestaties van Fellaini en Dembélé elke week in China. We volgen alle spelers die nog actief zijn", besluit de bondscoach.