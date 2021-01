Staat Christian Eriksen voor verrassende terugkeer naar ex-werkgever?

Christian Eriksen verliet vorige winter Tottenham Hotspur voor een nieuw avontuur bij Inter Milaan, maar daar wist de Deen allesbehalve te imponeren. Hij mag alweer vertrekken, en het is zijn voormalige werkgever dat een reddingsboei uitwerpt.

Inter Milaan kondigde vorig jaar de komst van Christian Eriksen aan. De Deen tekende een contract tot 2024, maar wist de hoge verwachtingen nooit in te lossen. Antonio Conte rekent niet op zijn kwaliteiten. Hij laat dan ook de 28-jarige middenvelder grotendeels van de wedstrijden op de bank. Dit seizoen verzamelde hij in de Serie A nog maar 295 minuten , goed voor.... geen enkel doelpunt.

Het avontuur van de creatieve middenvelder bij de Nerazzurri zit er hoogstwaarschijnlijk weer op. Het bestuur zoekt momenteel naar een oplossing. Het hoopt de speler te kunnen verkopen, al sluit het een verhuur niet uit. Eender kwamen Ajax en Paris Saint-Germain al eens informeren. Maar volgens Sky Sports lijkt ex-werkgever Tottenham Hotspur de beste papieren te hebben. Zo zou de Deen zelf een terugkeer naar Londen zeker zien zitten.

Christian Eriksen speelde in het verleden meer dan 300 wedstrijden voor Tottenham, daarin was hij goed voor 69 doelpunten. In 2019 bereikte hij met de Spurs de finale van de Champions League.