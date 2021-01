Borussia Dortmund steekt Axel Witsel een hart onder de riem

Afgelopen weekend speelde Borussia Dortmund tegen Mainz. Dortmund moest dit doen zonder middenvelder Axel Witsel. Zijn medespelers waren hem alvast niet vergeten.

Een mooi gebaar van de spelers van Borussia Dortmund afgelopen weekend. Tijdens de opwarming hadden zij allemaal een t-shirt aan met het opschrift 'Get well soon, Chaloupe!' Op deze manier wilden de spelers en het bestuur van Borussia Dortmund Axel Witsel een hart onder de riem steken. De Rode Duivel is minstens 6 maanden out na een blessure aan de achillespees.

Spijtig genoeg voor Dortmund en Witsel kwamen ze niet verder dan een 1-1 gelijkspel.