Dante Vanzeir wint van Anderlecht: "We waren dominant en gretig"

Union Saint-Gilloise won zaterdagavond zijn laatste oefenwedstrijd voor de herneming van de competitie in 1B. Een ferme opsteker, zeker als je weet dan Anderlecht de tegenstander was.

Anderlecht kwam met behoorlijk wat spelers uit de A-kern naar Union afgezakt, maar dat weerhield de leider uit 1B niet om toch met 1-0 te winnen. “Het doet deugd om te scoren en de wedstrijd te winnen”, stelt Dante Vanzeir die het enige doelpunt van de wedstrijd scoorde.

Een opsteker, zeker na het 4-4-gelijkspel tegen Genk. “We waren wat ontgoocheld over de manier waarop we de slotfase in de oefenmatch in Genk hadden aangepakt. We presteerden toen onder ons niveau en daardoor kon Genk te gemakkelijk op gelijke hoogte komen.”

Vanzeir ziet dit als een generale repetitie. Niet Anderlecht kloppen telt, maar wel dat er goed gevoetbald werd. “De zege tegen Anderlecht is bijkomstig, maar we waren dominant, gretig en er was veel drang naar voor. De competitie hervat komend weekend en we houden dus een positief gevoel over aan de laatste week van de voorbereiding.”