Kieran Trippier blijft voor tien weken geschorst na gokken op voetbalwedstrijden

Kieran Trippier overtrad de regels omtrent het gokken en kreeg een schorsing van maar liefst tien weken. Atlético Madrid tekende nog beroep aan, maar de FIFA steunt de beslissing.

Kieran Trippier kwam in opsraak omwille van het overtreden van de gokregels. Zo zou de verdediger van Atlético Madrid het afgelopen jaar maar liefst viermaal de gokregels aan zijn laars gelapt hebben. Hij tipte zijn schoonbroer over zijn transfer van Tottenham Hotspur naar Atlético Madrid. Hierdoor werd er flink wat geld ingezameld door de familie.

De Engelse voetbalbond FA kwam de praktijken van de Engelse international op het spoor en deelde een fikse straf uit. Zo ontving hij een schorsing van tien weken en een boete van maar liefst 77.000 euro. Zijn Spaanse werkgever vond de straf te streng en trok in beroep naar de Wereldvoetbalbond FA, maar ving dus bot.

Kieran Trippier zal dus 13 wedstrijden missen en pas in maart terug inzetbaar zijn voor Diego Simeone. Ook zonder de Engelse international verloopt het vlot voor Los Colchoneros en Rode Duivel Yannick Carrasco. Het staat eerste in La Liga en telt vier punten meer op stadsrivaal Real Madrid. Al blijft het een bittere pil. Zo werd zijn schorsing vorige week tijdelijk opgeschorst en deelde hij meteen een assist uit in de 2-0 winst tegen Sevilla.