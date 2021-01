Joao Klauss blij met zijn overstap naar Standard: "Ik weet zeker dat we een geweldig seizoen zullen spelen"

Joao Klauss werd maandag officieel voorgesteld bij Standard. De Braziliaan komt voor 18 maanden op huurbasis over van het Duitse Hoffenheim. Daarnaast bedwongen de Rouches ook een aankoopoptie.

Maandag werd aanwinst Joao Klauss door Standard officieel voorgesteld. De aanvaller van Hoffenheim genoot interesse van zowel Standard als KV Mechelen. Klauss koos uiteindelijk voor de Rouches: "Ik had het gevoel dat de club me echt wilde en ik sluit me aan bij een grote ploeg met veel fans. Elke speler wil voor een grote ploeg spelen, en Standard is een van de beste clubs in België".

De Braziliaan kwam dit seizoen nauwelijks aan spelen toe, maar stelt de bezorgde supporters die zijn kwaliteiten in vraag stellen ook meteen gerust: "Ik heb niet veel gespeeld bij Hoffenheim. Ik wil opnieuw op het veld staan en belangrijk zijn. Zodra ik aankwam in Luik kreeg ik enorm veel vertrouwen van de club. De coach heeft een duidelijke filosofie van het spel en de hele groep houdt zich eraan," zei de nieuwe spits.

De 23-jarige spits mocht zondag op het veld van Cercle Brugge ook meteen 30 minuten invallen: "Het is altijd goed om ergens te beginnen met een overwinning. Mijn eerste week bij mijn nieuwe werkgever is goed verlopen. Het is een aangename groep en de sfeer hier is geweldig. Er zijn nog veel wedstrijden, maar we hebben voldoende kwaliteiten in de groep om voor de topplaatsen te vechten. We kunnen de top vier halen, en wie weet meespelen voor de titel", concludeerde hij zelfzeker.