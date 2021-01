Kompany komt terug op 'uithaal' richting arbitrage: "Ik heb niet geklaagd over de scheidsrechter, ik heb enkel een constatatie gedaan"

Vincent Kompany zou wel eens op een paar tenen bij het Referee Department getrapt kunnen hebben na zijn uitspraken van vrijdagavond in Eupen. Maar dat was absoluut niet de bedoeling, laat hij weten: "Kijk, ik sprak in het belang van het Belgisch voetbal en niet als coach van Anderlecht."

De discussie begon toen een collega zich afvroeg of de job van coach van Anderlecht Kompany niet veranderd had. Ariël Jacobs en Besnik Hasi hadden daar bijvoorbeeld wel last van en kwamen soms met een paar giftige reacties. "(lacht) Je kan nu toch niet zeggen dat ik verzuurdheid uitstraal? Of wel? Met al wat ik meegemaakt al heb in mijn jonge carrière als coach..."

"Ik ben nu nog meer dan ooit overtuigd dat het wel in orde komt. En emoties tijdens een wedstrijd zijn anders. Ik denk wel dat ik jullie na elke wedstrijd op een correcte en vrij normale manier kom te woord staan. Ik geef volgens mij geen blijk van een Calimero-syndroom. Ik ben sinds mijn zesde bij Anderlecht, ik ken het huis. Ik blijf wie ik ben: een eeuwig gemotiveerde man. Dat zal tot mijn dood zo zijn."

Ik denk niet dat ik blijk geef van een Calimero-syndroom

De opmerking verwees echter naar wat hij richting scheidsrechters slingerde vrijdag. "Ik heb nog nooit over de arbitrage gezaagd tot dat moment. En trouwens, ik heb ook niet geklaagd over de scheidsrechter. Ik heb enkel een constatatie gedaan. Het voetbal gaat sneller in al zijn onderdelen. Er is enorm veel jong talent in België en die zijn er ook bij gebaat dat de scheidsrechters mee evolueren met het moderne voetbal."

"Ik heb nooit gezegd dat de arbitrage tegen Anderlecht is. Ik heb mijn uitspraken gedaan als fan van het voetbal, niet als coach van Anderlecht. Dat is een wankele koord om over te wandelen, ik weet het. Maar kom naar onze U17 kijken: dat gaat ook aan 2000 km/u. Iedereen gaat die richting uit, in alle competities. Ga maar eens in Oostenrijk kijken. Ik ben voorstander van een debat tussen spelers, coaches en arbitrage om dit eens te bespreken. Dat ging dit jaar niet door corona, maar het zou toch interessant zijn voor de toekomst. En om duidelijk te zijn: dit is mijn mening hé. Daar moet niemand naar luisteren."