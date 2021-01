Transfer van 17-jarige ex-Genkie krijgt zure nasmaak na zijn debuut in de Serie A: "We voelden ons een beetje koud gepakt, ja"

De 17-jarige Daan Dierckx maakte zondag zijn debuut in de Serie A. Hij is daarmee ook de eerste speler van bouwjaar 2003 die speelminuten vergaarde in de Italiaanse competitie.

Het zal toch even slikken zijn voor Racing Genk wanneer ze het nieuws vernamen. De jonge verdediger maakte deze winter een eind aan zijn passage bij KRC Genk. Hij verruilde de jeugdopleiding van de Limburgers voor een nieuw avontuur in Italië.

Jos Daerden, Dierckx' coach bij Genk, legt de overstap van zijn pupil naar de Laars uit bij Sporza. “Daan pendelde wat tussen de U18 en de beloften. In de buurt van de eerste ploeg kwam hij nog niet, maar hij was zich het laatste jaar heel goed aan het ontwikkelen."

Tussen trots en ontgoocheling

“We wilden eigenlijk net met hem aan tafel zitten om te spreken over een profcontract, toen hij plots naar Parma vertrok. Dat was toch een donderslag bij heldere hemel. Hij is ook een beetje met de noorderzon vertrokken en is niet meer op de club geweest.”

“We voelden ons een beetje koud gepakt, ja. Aan de andere kant heb ik ook begrip voor zijn keuze. En we volgen hem ook nog, ik heb de match gisteren bekeken. We zijn ook trots, want het betekent dat onze opleiding goed is. Maar dus ook ontgoocheld.”

Gemaakt voor Italiaans voetbal

Volgens Daerden heeft de jonge Belg alle kwaliteiten om te slagen in de Serie A. "Hij heeft er in elk geval het profiel voor. Daan is atletisch, kopbalsterk, heeft een goed positiespel en is sterk in de duels."