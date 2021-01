Kersvers Beerschot-trainer Will Still reageert: "Ik ben fier en trots op mezelf, maar ik besef dat het moeilijk gaat zijn"

Beerschot heeft dinsdag zijn nieuwe trainer voorgesteld, al moest het dus niet te ver zoeken. Will Still neemt de taken van de vertrokken Hernan Losada over.

Zondag zat Hernan Losada voor een laatste keer op de bank bij Beerschot. De Argentijn vertrok naar het Amerikaanse DC United, dus moest de club op zoek naar een nieuwe trainer. Dinsdag is assistent-trainer Will Still officeel voorgesteld als hoofdtrainer van de promovendus. Al had zijn toekomst er volledig anders kunnen uitzien. Hij kon namelijk mee de oversteek maken richting de MLS: "Mijn buikgevoel zei me dat het project van Beerschot te mooi was om te missen", vertelde hij in een interview aan de club.

Dankzij deze aanstelling wordt de 28-jarige Will Still de jongste trainer ooit in de Jupiler Pro League. Al is dat het minste van zijn zorgen: "Mijn leeftijd is maar een getal. Momenteel hebben we 2 op 21 gepakt, dat moet beter. Ik ben fier en trots op mezelf. Ik besef dat het moeilijk gaat en kan zijn. Maar ik zal mijn uiterste best doen om goede resultaten te pakken."