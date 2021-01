Corona-uitbraak bij Oostende neemt nóg grotere proporties aan, nauwelijks nog opties over voor match tegen Club Brugge

KV Oostende zal tegen Club Brugge geen beroep kunnen doen op liefst zes(!) spelers die met het coronavirus besmet zijn.

Hubert, Marquet, Capon en Theate werden eerder al positief getest en zitten nog in quarantaine bij De Kustboys.

Zes besmettingen

Met Ndicka en kapitein Vandendriessche kwamen daar voor de midweekwedstrijd tegen Club Brugge nog eens een vijfde en zesde speler bij.

Zeker in de verdediging heeft coach Blessin nog weinig opties over. De match tegen blauw-zwart uitstellen is (nog) geen optie, gezien er geen zeven spelers of meer buiten strijd zijn vooralsnog.