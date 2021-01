Lommel stelt nieuwste miljoenenaankoop voor, overbodige spits vindt elders onderdak

Na zijn week in quarantaine werd Koki Saito woensdag voorgesteld bij Lommel. De Japanse jeugdinternational vertrekt bij Yokohama en trekt naar Noord-Limburg, waar hij een contract tekende tot 2025.

Koki Saito, een Japanse jeugdinternational, is een aanvallende middenvelder die ook als centrumspits of linksbuiten kan worden ingezet. De 19-jarige Saito speelde dit seizoen 32 wedstrijden in de Japanse hoogste klasse, waarin hij goed was voor drie doelpunten en evenveel assists.

Volgens transfermarkt.com telde Lommel liefst 2,2 miljoen neer om Saito tot 2025 in te lijven. Naar 1B-normen andermaal een duizelingwekkend bedrag.

Mitja Krizan

Ook op uitgaand vlak was er nieuws te melden aan de Gestelsedijk. Mitja Krizan, de boomlange spits, wordt door Lommel voor de rest van het seizoen uitgeleend aan NK Bravo, een Sloveense club waar hij eerder al actief was.

Vorig seizoen speelde hij vaak onder Peter Maes. Dit seizoen kwam de 23-jarige spits voor het laatst in actie op speeldag 2, waarna hij compleet uit beeld verdween.