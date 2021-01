'Na 65 wedstrijden is het verhaal van speler KV Mechelen definitief geschreven: meervoudig CL-winnaar klopt aan'

Bij KV Mechelen is het verhaal van een speler alvast geschreven. Het zat er al even aan te komen, nu komt alles in een stroomversnelling terecht.

William Togui gaat KV Mechelen verlaten. Hij kwam in 2018 naar Achter de Kazerne en zorgde er in 65 wedstrijden voor 14 doelpunten en 5 assists. 14 goals Esperance de Tunis - een team dat al vier keer de Afrikaanse Champions League won, de laatste keer in 2019 - wil hem volgens plaatselijke bronnen definitief overnemen. Togui ligt nog tot 2024 onder contract bij Malinwa. Er werd oorspronkelijk vooral gedacht aan een verhuur, maar mogelijk komt er dus boter bij de vis uit Tunesië.