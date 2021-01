Kompany heeft binnenkort héél veel keuze: "Heel simpel: daarin ben ik emotieloos"

Michel Vlap heeft zich weer in de gratie van Vincent Kompany gevoetbald. Niet met zijn prestatie tegen Charleroi, wel met zijn verrichtingen en attitude op training. "Een beslissing voor de selectie is heel makkelijk voor mij", aldus Kompany.

Met Vlap heeft Kompany er weer een speler bij. Maar straks komen Trebel, Lokonga en Verschaeren terug. En er is ook nog Ashimeru... Dat zijn veel jongens voor drie plaatsjes op het middenveld. Vlap moet zich nu dus in de kijker spelen. "Uiteraard was hij goed", knikte Kompany. "Maar om een ploeg op te stellen, ben ik emotieloos. Ik blijf daar heel objectief in. Dat wil niet zeggen dat ik tijdens de week geen emoties toon, maar een beslissing voor de ploeg nemen, is heel simpel voor mij."

Selectieplaatsen verdien je dus niet in het weekend, maar wel tijdens de week. "Dat geldt voor iedereen: voor Lukas, voor Matt... Iedereen moet me nog een beetje leren kennen. Ik las dat het quasi over was voor die of die speler. Het is bij mij nooit gedaan voor eender welke spelers. Wie vandaag denkt dat hij laatste in de pikorde is, kan morgen de eerste zijn."

Specifiek voor Vlap betekende dat dat hij zijn attitude moest aanpassen. "Ik heb hem veel gepusht en veel geobserveerd. De reactie van Michel was wat ik van hem verwachtte. Maar of het nu Michel of Nmecha is, de vraag is voor iedereen hetzelfde: zijn ze klaar om te doen wat ik van hen vraag. We hebben één uniforme groep."