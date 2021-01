Ambitieuze club uit 1B haalt verdediger weg bij KRC Genk

KRC Genk heeft met de Amerikaan McKenzie een extra verdediger binnen gehaald. Dat heeft ook aan uitgaande zijde zijn gevolgen, zo blijkt.

Rubin Seigers mocht KRC Genk verlaten op zoek naar meer speelminuten en dat zal hij nu ook doen. De 22-jarige verdediger trekt naar Westerlo.

De Kemphanen zijn met heel wat clubs nog in volle strijd om de tweede plaats in 1B - Union is de fiere leider.

Westerlo

De tweede stek geeft echter recht op een barrageduel tegen het nummer 17 uit 1A, dus is ook die plaats héél belangrijk.

De transfer van Seigers hing al enkele weken in de lucht, maar liep vertraging op door een kleine blessure bij de verdediger. Ook de voorbije jaren had hij vaak te kampen met blessures, vorig seizoen werd hij uitgeleend aan Beerschot. Nu gaat het om een definitieve transfer, weet Het Belang van Limburg.