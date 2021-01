Goed nieuws voor Roberto Martinez: "Ik ben niet meer zo gek als vroeger"

Yannick Carrasco speelt momenteel de pannen van het dak bij Atlético Madrid. Niet meer als rasechte aanvaller, maar wel als wingback. Goed nieuws voor Roberto Martinez, want zo wil hij de linkspoot ook gebruiken bij de Rode Duivels.

“Neen, het is niet mijn favoriete positie, maar ik ben bereid te spelen waar de coach me nodig heeft. Egoïstisch zijn, haalt niets uit. Nu ik ouder word, help ik het team waar ik kan", klinkt het bij HLN.

Carrasco zou op dit moment nooit meer de keuze voor het Chinese geld maken. “Het is moeilijk om te zeggen of dit nu de beste Carrasco ooit is”, vertelt hij. “De Carrasco van vroeger was ook belangrijk voor Atlético, iets wat ik nu terug laat zien. Máár ik ben niet meer zo gek als vroeger - dat is zeker. Ik ben volwassener en mentaal sterker.”