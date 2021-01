🎥 Dit moet je zien: Eibar laat doelman de penalty nemen in competitieduel tegen Atlético Madrid

Bij een 0-0 tussenstand in het duel met Atlético Madrid nam de doelman van Eibar zijn verantwoordelijkheid. Dmitrovic zette de penalty feilloos om en bracht zijn team zo op een 1-0 voorsprong.

Je doelman een penalty laten nemen... Vaak wordt het gedaan in jeugdwedstrijden of wanneer een wedstrijd al volledig is beslist. In Eibar was dit vanavond niet het geval en doelman Marko Dmitrovic zette zich achter de penalty.

Het was een ongelukkig contact van Yannick Ferreira Carrasco dat Eibar de penalty opleverde. Eibar kwam via de strafschop op een 1-0 voorsprong.