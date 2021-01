Pijnlijk: Real Madrid, met invaller Eden Hazard, in de Spaanse Copa del Rey uitgeschakeld door een derdeklasser

Real Madrid heeft een nieuw dieptepunt bereikt. Het ging in de 1/16 de finales van de Spaanse Copa del Rey onderuit tegen derdeklasser Alcoyano. Eden Hazard viel tijdens de verlengingen in, Thibaut Courtois kwam niet in actie.

Real Madrid moest in de 1/16de finales van de Copa del Rey op verplaatsing naar derdeklasser Alcoyano. Op slag van rust bracht Éder Militão Los Blancos op voorsprong. Het elftal van Zinédine Zidane leek zijn schaapjes dus op het droge te hebben denk je dan. Maar het bescheiden Alcoyano vocht zich terug in de wedstrijd. Tien minuten voor tijd kwam het zelfs weer op gelijke hoogte. In de verlengingen moest de ingevallen Eden Hazard proberen om het tij te doen keren. De aanvoerder van de Rode Duivels kwam amper in het stuk voor, en vijf minuten voor tijd kwam de thuisploeg zelfs op voorsprong. Het was het begin van een stunt, maar vooral een pijnlijke uitschakeling voor de Spaanse landskampioen, dat de wedstrijd nochtans eindigde met een groot deel basisspelers. Een nieuw dieptepunt dus voor trainer Zinédine Zidane.