5 spelers van Seraing testen positief op het coronavirus: topaffiche tegen Westerlo gaat gewoon door

Vijf spelers uit de A-kern van RFC Seraing lieten een positieve coronatest optekenen. Seraing zal zo gehavend aan de aftrap komen in de topwedstrijd tegen Westerlo, aanstaande zondag.

De terugronde in 1B maakt zijn opwachting zondag neemt Seraing het op tegen Westerlo. Met de nummers twee en drie tegen elkaar is het dus een echte topper. De kloof tussen beide teams bedraagt slechts 2 punten.

Geen zorgen voor Emilio Ferrera

Seraing-coach Emilio Ferrera kijkt strijdvaardig naar de wedstrijd tegen Westerlo en zoekt geen excuses: "Zelfs als er nog gevallen vastgesteld worden, zullen we zondag voetballen. Dat geeft ons de kans om andere spelers, vooral de jongeren, aan het werk te zien. We hebben een brede kern samengesteld, net om dit soort situaties het hoofd te kunnen bieden”, aldus de ervaren trainer via de clubwebsite.