Jonge aanvaller en Belgisch jeugdinternational staat op het punt om Club Brugge te verlaten: vandaag medische testen bij Nederlandse tweedeklasser

Thibo Baeten doet het goed voor Club NXT in 1B, maar de aanvaller zou binnenkort wel eens kunnen vertrekken. Zo zou hij zelfs vandaag al zijn medische testen hebben voor de Nederlandse tweedeklasser NEC Nijmegen.

Thibo Baeten staat op het punt om te vertrekken bij Club Brugge. Bij Club NXT doet hij het goed, maar bij de eerste ploeg kreeg hij dit seizoen nog geen speelminuten. Nu zou Baeten op weg zijn naar de Nederlandse tweede klasse.

Volgens De Gelderlander staat Baeten dicht bij een overstap naar NEC Nijmegen. Hij zou er vandaag zelfs zijn medische testen afleggen. De Belgische jeugdinternational was dit seizoen al goed voor 6 doelpunten in 15 wedstrijden in 1B.