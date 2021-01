Slecht nieuws voor Youri Tielemans en Co: Topschutter Jamie Vardy moet onder het mes

Leicester City zal een tijdje niet op de doelpunten van Jamie Vardy kunnen rekenen. De topschutter van The Foxes heeft last van een hernia en moet geopereerd worden. Brendan Rodgers zal het dus een tijdje zonder zijn spits moeten doen.

Leicester City kent een sterk seizoen. Het nestelt zich op een derde plaats in het klassement. The Foxes hopen stiekem dit seizoen opnieuw mee te doen voor de Engelse titel.

Vrijdag kreeg trainer Brendan Rodgers slecht nieuws te horen. Jamie Vardy sukkelt al een tijdje met een hernia en moet onder het mes. De club hoopt dat hij binnen de maand terugkeert. Een race tegen de klok, want op 13 februari wacht het belangrijke duel tegen Liverpool.

Jamie Vardy is een cruciale factor bij de nummer drie uit de Premier League. De 34-jarige spits nam dit seizoen in alle competities al 13 doelpunten voor zijn rekening. In de Premier League trof hij al elfmaal raak, daarmee staat hij op een vierde plaats in de topschuttersstand.