Opportuniteit voor JPL-clubs? Engelse club wil 18-jarig Belgische belofte ervaring laten opdoen

Tyrese Omotoye is een speler die uitkomt voor Norwich City, de huidge leider in de Engelse tweede klasse. Volgens Michael Bailey, journalist voor The Athletic, willen 'The Canaries' nog deze wintermercato de 18-jarige speler uitlenen.

Op de vijftiende speeldag maakte de aanvaller zijn professioneel debuut tegen Luton. Normaal gezien komt onze landgenoot wel uit voor de U23 van Norwich, waar hij goed was voor 7 doelpunten in 12 wedstrijden.

CONFIRMED: Sebastian Soto has been recalled from his loan at Telstar. GBE & work permit sorted.



He's now set to spend the rest of the season at Norwich, initially replacing Tyrese Omotoye's U23s role. Omotoye is now likely to be the one going out on loan.#NCFC #EFL