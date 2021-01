Jamaicaanse topschutter verliest op 35-jarige leeftijd de strijd tegen ALS

Luton Shelton is op jonge leeftijd overleden aan de spierziekte ALS. Shelton was de Jamaicaanse topschutter aller tijden.

Droevig nieuws uit Jamaica waar Luton Shelton het leven heeft gelaten. De nog maar 35-jarige ex-voetballer verloor de oneerlijke strijd tegen de spierziekte ALS.

Luton Shelton was international van Jamaica en is er met 35 goals in 75 wedstrijden de huidige topschutter. Hij was ook één seizoen actief in de Premier League. De Jamaicaan kwam toen uit voor Sheffield United.

Bij Valerengen kon Shelton in 2008 de Noorse beker winnen. Toen in 2018 de diagnose ALS werd gesteld, eindigde de voetbalcarrière van Shelton. Vrijdag overleed de aanvaller aan complicaties van de spierziekte. Amper twee jaar geleden moest hij ook al zijn vader laten gaan.