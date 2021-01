De geweldige start van Krmencik bij PAOK: De club informeerde zich al over de kostprijs van de speler

Michael Krmencik is nog maar net aangekomen bij Paok, maar laat meteen een goede indruk na. Zo goed dat Paok al ging horen naar de prijs om hem definitief over te nemen van Club Brugge.

Wat bij Club Brugge niet lukte, het volle vertrouwen krijgen van de coach en belangrijk zijn met goals, lukt in Griekenland wel. De 27-jarige Tsjech scoorde er drie goals in drie wedstrijden en kon zo in zijn eerste wedstrijden meteen overtuigen.

Het Nieuwsblad weet dat Paok Saloniki Krmencik graag definitief wil overnemen van Club. De speler kon in Brugge nooit echt overtuigen en ging op huurbasis naar de Griekse topclub. De aanvaller heeft bij blauw-zwart nog een contract tot 2023. Club zal proberen zoveel mogelijk te recupereren van de 6 miljoen euro die het betaalde voor de spits.