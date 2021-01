🎥 Dante Vanzeir zet bijzonder record in het Belgische voetbal op zijn naam

1B trok zich dit weekend ook weer op gang en voor die gelegenheid had Dante Vanzeir iets speciaals in petto. De topschutter van Union scoorde de snelste goal ooit in het Belgische profvoetbal.

Zes seconden, zoveel tijd had Vanzeir nodig om de bal tegen de netten te deponeren tegen Deinze. Daarmee komt hij in de recordboekjes van de Belgische voetbalgeschiedenis. Union won de wedstrijd met 2-4 en de andere drie Brusselse doelpunten werden door Fixelles en Undav gescoord. De vorige recordhouder was Victor Osimhen met Charleroi. Hij scoorde na 8,15 seconden. 💨 | 6 secondes : l'@UnionStGilloise vient d'inscrire le but le plus rapide de l'histoire du football professionnel en Belgique ! 🚄🇧🇪#DEIUSG pic.twitter.com/OpFwqaXxZH — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) January 23, 2021