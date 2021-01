Yannick Carrasco wint met Atletico Madrid tegen Valencia

Yannick Carrasco speelde vanavond met zijn Atletico Madrid tegen Valencia. Atletico Madrid won de partij met 3-1.

Yannick Carraso stond vanavond in de basis bij Atletico Madrid in de wedstrijd tegen Valencia. Zelf kwam hij niet tot scoren maar zijn ploeggenoten wel.

Valencia kwam op voorsprong dankzij een doelpunt van Uroš RaÄŤić. Lang stond die voorsprong niet op het bord want Atletico Madrid kwam op gelijke hoogte via João Félix. 1-1 was tevens de ruststand in deze partij.

In de tweede helft kwam Atletico Madrid op voorsprong via Luis Suarez dit op aangeven van João Félix. Ángel Correa zette in de 72ste minuut de 3-1 eindstand op het bord.

Atletico Madrid vergroot zo zijn voorsprong op stadsgenoot Real met 7 punten. Dit met nog één wedstrijd minder gespeeld. Valencia staat 14de in de Primera Division met maar 2 punten voorsprong op een degradatieplaats.