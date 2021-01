Dodi Lukebakio en Dedryck Boyata krijgen nieuwe trainer bij Hertha BSC

Hertha BSC heeft een nieuwe trainer gevonden. Pal Dardai wordt namelijk de nieuwe coach van Dodi Lukebakio en Dedryck Boyata. In het verleden was Dardai al aan de slag als hoofdtrainer bij de Duitse club.

Enkele uren na de aankondiging van het vertrek van sportief directeur Michael Preetz en trainer Bruno Labbadia heeft Hertha BSC al een opvolger gevonden. Met Pal Dardai halen ze een oude bekende in huis.

De Hongaar was in het verleden al trainer van Hertha BSC. Zo stond hij er aan het roer van 2015 tot 2019. Hij keerde aan het begin van het seizoen terug om de ontwikkeling van de jeugd op zich te nemen en nu is hij dus terug als hoofdtrainer.