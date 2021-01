Anderlecht kan weer met gerust(er) hart naar toekomst kijken: "We hebben een akkoord, we zullen de licentie krijgen!"

Voor het eerst sinds lang kunnen ze bij Anderlecht weer iets geruster werken. Gisterenavond is er een akkoord tussen de B-aandeelhouders en de clan van Marc Coucke gevonden over het financiële herstelplan.

Dat betekent dat er een eerste oplossing is om de schuldenberg van 100 miljoen euro weg te werken. "We hebben een akkoord", aldus Etienne Davignon, één van de minderheidsaandeelhouders, in HLN. "Wij zullen een gezamenlijke financiële inspanning leveren, die evenredig verdeeld wordt over de aandeelhouders. We zullen voldoen aan de vereisten van de federaties, alles is in orde. De licentie is verzekerd. We zullen die straks krijgen, dat kan niet anders."

Van buitenlandse (of extra binnenlandse) investeerders is er voorlopig geen sprake. "Er komen geen nieuwe investeerders bij", zegt Davignon nog. "Het is niet uitgesloten dat dat de volgende jaren verandert, maar het is ook geen zekerheid."