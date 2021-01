Twee rode kaarten in twee wedstrijden dat is twee weken schorsing

Twee rode kaarten op twee opeenvolgende speeldagen. Dat is niet veel spelers gegeven maar Carlos Cuesta slaagde daarin. Afgelopen zondag kon hij nog tegen Club Brugge aantreden maar vandaag moest hij voorkomen.

Carlos Cuesta kreeg in zowel het duel tegen AA Gent als tegen Moeskroen de rode kaart onder de neus geschoven. Geluk bij een ongeluk voor de Colombiaanse verdediger kwam het Bondsparket pas vandaag samen. Zodoende kon hij afgelopen weekend nog aantreden in de verloren topper op het veld van Club Brugge met zijn Racing Genk.

Het Bondsparket had twee speeldagen schorsing geëist en deze zijn nu ook omgezet in een effectieve straf van twee speeldagen. Deze gaat in vanaf 28 januari 2021. Hierdoor kan hij morgen nog aantreden in de thuiswedstrijd tegen Zulte Waregem.