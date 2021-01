Essevee komt met open brief aan supporters over toestand grasmat

Zulte Waregem heeft een probleem met de grasmat. De club komt in een open brief aan de supporters met uitleg over het probleem.

De toestand van het veld is verschrikkelijk slecht. “Dit is een grote kopzorg voor onze club waarvoor we al het mogelijke doen om dit op te lossen”, klinkt het in de mededeling.

Het probleem is er al van voor de start van het seizoen. “De oorzaak van de staat van het veld ligt aan een schimmelziekte die in augustus op het grasveld is vastgesteld.”

Veel oplossingen zijn er niet meteen. Uitwijken kan enkel binnen een straal van 30 kilometer volgens de bondsreglementen. De club doet er alles aan om de vier resterende wedstrijden nog af te werken.

Je kan de volledige brief hieronder lezen.