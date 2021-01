Nog een speler van Standard Luik die naar de exit mag

Tegen de deadline van de zomermercato haalde Standard Luik Eddy Sylvestre weg bij OGC Nice. Een wilde gok die uiteindelijk niet veel opleverde.

Eddy Sylvestre werd tegen de deadline van de zomertransferperiode binnengehaald op Sclessin. De Fransman met Algerijnse roots speelde vorig seizoen vier keer voor Nice. Het jaar ervoor kwam hij in Ligue 2 bij Auxerre in actie.

Standard nam een serieuze gok met deze transfer en dat leverde Sylvestre niet veel op. Hij mocht één keer opdraven, als basisspeler tegen Sint-Truiden. Sindsdien kwam hij niet meer in actie.

Volgens La Dernière Heure is hij fysiek te licht voor een club aan de top van de Jupiler Pro League. Het zou dan ook niet verbazen dat hij heel snel weer weg is in Luik.