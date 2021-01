Met dank aan bliksemafleider? Spits zit aan zeven goals in zeven wedstrijden: "Een Aziaat, moeilijk te doorgronden, maar heeft voetbalvreugde gevonden"

Het is een beetje een mantra de laatste maand: als hij scoort, dan wint zijn ploeg. En zijn cijfers zijn gelukkig héél erg goed te noemen. Levert het ook in de midweek op in de Ghelamco Arena?

Yuma Suzuki zit aan zeven doelpunten in de laatste zeven wedstrijden. Zowel tegen Zulte Waregem, Beerschot, Standard, Leuven (2x) als Kortrijk (2x) leverde dat ook vijf keer een overwinning op.

Bovendien zijn de statistieken van de Japanner ferm: twaalf goals, twee assists in 1943 speelminuten. Dat is een keertje belangrijk zijn elke 139 minuten - zeker niet slecht.

Hij is zeer moeilijk te doorgronden

Onder Peter Maes gaat het prima met de aanvaller. "Hij scoort heel makkelijk op dit moment", beseft de oefenmeester. "En dan kan je punten pakken, want in moeilijke wedstrijden is het eerste doelpunt heel belangrijk om punten te pakken."

"Hij is een hele koele kikker. Het is een Aziaat, ik kan hem moeilijk doorgronden, maar hij heeft nu de voetbalvreugde gevonden en bloeit helemaal open én hij wil nog werken aan zijn mindere kwaliteiten", is Maes tevreden.

Gewicht van de aanval

Het helpt natuurlijk ook dat er met Mboyo een spits is bijgekomen: "We spelen elke wedstrijd met twee echte spitsen, dan moet je niet alleen het gewicht van de aanval dragen. Mboyo werkt heel hard, kan goed positie kiezen, is een ideale bliksemafleider en dan kan Suzuki ook beter renderen."

"Pélé is de perfecte bliksemafleider", weet ook kapitein Steve De Ridder. "Hij is absoluut niet egoïstisch en het werkt heel goed samen allemaal. Als twee spitsen elkaar goals gunnen, dan weet je dat het goed zit in het hoofd."