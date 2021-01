Mickaël Tirpan vertelt waarom hij naar Fortuna Sittard ging

Na één seizoen bij het Turkse Kasimpasa tekende de 27 jarige verdediger afgelopen winter bij Fortuna Sittard

Terwijl hij vaste basisspeler was bij Kasimpasa, maakte Mickaël Tirpan de keuze om deze winter de club in Istanbul te verlaten om dichter bij zijn vrouw en zijn dochtertje te zijn. "Sportief gezien ging alles erg goed in Kasimpasa, maar ik ben vertrokken om familiale redenen. Mijn vrouw heeft gezondheidsproblemen en ik heb een eenjarige dochter. Dus nam ik mijn verantwoordelijkheden als echtgenoot en vader op mij," zei Mickaël Tirpan, die 2500 kilometer van de twee vrouwen in zijn leven verwijderd was.

Met nog anderhalf jaar in zijn contract en een hoge marktwaarde kan de Belg rekenen op het begrip van het bestuur van Kasimpasa die hem uitleenden aan Fortuna Sittard . "Ik heb ook hele goede herinneringen aan mijn tijd in de Süper Lig. Een prachtig kampioenschap, bovendien, waar ik leerde, groeide en aantoonde dat ik over de vereiste kwaliteiten beschikte", aldus de veelzijdige verdediger.

