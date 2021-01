Immense ontgoocheling bij Waasland-Beveren: "Heel veel stoelen letterlijk door de kleedkamer gevlogen"

Balen was het voor Waasland-Beveren. Zwaar balen. Het had de energie en de kunde opgebracht om tegen KV Mechelen van een 0-2-achterstand terug te komen en dan zag het in de extra tijd alsnog dat punt uit handen glippen. Een enorme opdoffer, wetende dat de ploeg elk punt nodig heeft.

Met een mix van diepe ontgoocheling en woede stapten de spelers van Waasland-Beveren van het veld. "Er zijn heel veel stoelen letterlijk door kleedkamer gevlogen. Het is een enorme teleurstelling. We hadden zo hard gewerkt en dan gebeurt dat nog. De teleurstelling overheerst."

© photonews

Ieder uitte dat op zijn manier. "Tien minuten na het laatste fluitsignaal waren er niet veel andere spelers die ik nog zag in de kleedkamer. Dat zegt ook veel", beseft Schryvers. Jordan Faucher had zo ook weinig aan zijn doelpunten. "Zelfs na mijn twee goals ben ik ontgoocheld. Uiteindelijk was het niet genoeg. Het is mijn taak om te scoren. Ik stel mij ten dienste van de ploeg. Met deze nederlaag kan ik helemaal niet tevreden zijn."

Schryvers was één van de betrokken spelers in de fase die leidde tot de 2-3. "Ik verlies daar het duel van Druijf. Geen schande, hij is een kop groter dan mij. Dan zie je dat Shved van aan de zijkant in de box komt en niet gevolgd wordt. Je verliest een duel dat je niet moet verliezen, maar wat kan gebeuren, en dan staan ze met twee vrij in de zestien. Door een opeenstapeling van gebeurtenissen zijn we net niet scherp genoeg."