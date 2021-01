'Rangers in de clinch met Premier League-club voor sensatie KV Oostende'

KV Oostende is dé revelatie van de competitie en dus staan de spelers uiteraard ook in de etalage, zoveel is nu al duidelijk.

Fashion Junior Sakala zou volgens Engelse bronnen nadrukkelijk in de belangstelling staan van het Schotse Rangers. Schotland of Engeland? Ook West Ham United zou wel wat zien in de aanvaller, maar vooral Rangers volgt hem op de voet. Ook tegen Antwerp zou hij opnieuw zijn opgevallen. De Zambiaanse spits is einde contract bij de Kustboys en zou dus komende zomer gratis kunnen vertrekken uit de Diaz Arena.