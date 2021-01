UEFA drukt de geruchten opnieuw de kop in en blijft strijden om het EK in 12 verschillende landen te laten doorgaan

De geruchten die de ronde deden over een eventuele structurele verandering worden door de UEFA de kop ingedrukt. Volgens de geruchten zou het EK deze zomer in 1 land plaatsvinden, in plaats van de vooropgestelde 12 landen.

De voorzitter van de UEFA, Aleksander Ceferin, vindt het nodig om met het EK heel Europa te betrekken. "We zijn vastbesloten om ons aan het bestaande plan te houden. Het EK is het vlaggenschip van het nationale voetbal in Europa", aldus Ceferin. Over de haalbaarheid om supporters toe te laten was Ceferin nog wat vaag: "Fans zijn zo een belangrijk onderdeel van wat voetbal speciaal maakt. We moeten onszelf de maximale ruimte gunnen om hun terugkeer naar de stadions mogelijk te maken." De kans dat er fans zullen toegelaten worden lijkt klein. Toch zal het wachten zijn op een definitieve beslissing in april.