Club Brugge heeft sensatie van tien miljoen op het oog, als hij komt is hij sowieso dé beste ooit van zijn land bij blauw-zwart

Club Brugge heeft een nieuwe winger op het oog en die mag heus wel wat geld kosten. Als hij komt, dan treedt hij wel in bijzondere voetsporen. Veel zal hij niet moeten doen om de beste aller tijden te worden ...

Club Brugge ziet wel wat in flankspeler Christos Tzolis, die in Griekenland grote sier maakt met PAOK Saloniki. 12 goals, 7 assists: dat zijn cijfers waarmee je wel degelijk kan thuiskomen. En het is Club Brugge dan ook menens om hem in te lijven.

Als ze daarin slagen, dan wordt Tzolis meteen de vierde Griek in loondienst van blauw-zwart. En sowieso de grootste sensatie, want tot op heden was het nog niet veel soeps met Grieken bij Club Brugge op Jan Breydel.

© photonews

Rechtsachter Valentinos Vlachos was van 2013 tot 2015 eigendom van Club Brugge, alvorens te vertrekken richting Panionios. In zijn hele carrière speelde hij nooit in het buitenland op die twee seizoenen na dat hij bij blauw-zwart in de kern zat - zonder te spelen.

Ook doelman Sokratis Dioudis (2014-2015) en middenvelder Spyros Fourlanos (2013-2014) speelden overigens geen enkele officiële minuut in de Jupiler Pro League voor Club Brugge en ook zij verlieten blauw-zwart voor Panionios.

3 Grieken, 0 speelminuten

Enkel Fourlanos zat nog eens in een ander land dan België of Griekenland tijdens de carrière, bij het Duitse Sonnenhof Großaspach - niet meteen een hoogvlieger uit de Bundesliga, maar dat had u ook al begrepen. En ook daar brak hij geen potten.

Als Tzolis komt, dan kan hij bijna niet teleurstellen in vergelijking met de eerdere Grieken bij blauw-zwart. De 18-jarige winger staat te boek als een van de grootste talenten in Griekenland, maar ook de drie eerder vernoemde mensen hadden talent. Dat zegt niet altijd alles, al is het potentieel van Tzolis zeker groter.