Lokeren-Temse wint in oefenduel van Olsa Brakel en is klaar voor het bekerduel tegen STVV

Lokeren-Temse heeft een geslaagde generale repetitie gehouden tegen Olsa Brakel. Lokeren-Temse won de vriendschappelijke wedstrijd met 3-1.

Lokeren-Temse is klaar voor het bekeravontuur. De fusieclub won de laatste oefenwedstrijd in aanloop naar de belangrijke bekerwedstrijd tegen STVV. Het werd een makkelijke overwinning tegen Olsa Brakel.

Duidelijke 3-1 overwinning

Lokeren-Temse kon de oefenwedstrijd winnend afsluiten na goals van Stef Laurens, Stephen Buyl en Mitchell de Nooijer. De uitgoal kwam op naam van Robin Patrice Nelis.

Ook voor Olsa Brakel, reeksgenoot van Lokeren-Temse in de tweede afdeling, was dit een laatste echte test. Olsa Brakel neemt het in de beker op tegen Club Brugge.

Lokeren-Temse lijkt dus klaar te zijn voor de bekerwedstrijd tegen STVV. De wedstrijd vindt plaats op woensdag 3 februari om 20u