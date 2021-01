OFFICIEEL Speler van Waasland-Beveren op huurbasis naar Costa Rica

Waasland-Beveren laat Alexis Gamboa op huurbasis naar zijn thuisland vertrekken om speelminuten te pakken.

De Costa Riscaan Alexis Gamboa trekt tot het einde van het seizoen naar Deportiva Alajuelense. Hij kwam dit seizoen bij Waasland-Beveren negen keer in actie.

In 2018 kwam hij bij Waasland-Beveren, van Santos in zijn vaderland. "Alexis wou speelminuten", verklaart Roger Stilz, sportief directeur van Waasland-Beveren, aan Het Nieuwsblad.

Het gaat om een huurovereenkomst tot deze zomer. "We kunnen hem op dit moment geen minuten garanderen, dus zijn we tot een overeenkomst gekomen dat hij minuten kan proberen maken in zijn thuisland. We wensen hem het allerbeste toe."