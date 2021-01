OFFICIEEL: El Shaarawy komt terug in Europa voetballen en gaat bij ex-club aan de slag

Stefan El Shaarawy gaat opnieuw in Europa voetballen. De Italiaanse flankaanvaller was bij het Chinese Shanghai Greenland Shenhua aan de slag, maar hij heeft nu opnieuw getekend bij AS Roma, waar hij in het verleden ook al aan de slag was.

Stefan El Shaarawy was sinds 2019 in China aan de slag bij Shanghai Greenland Shenhua, maar deze maand werd duidelijk dat hij terug in de Serie A aan de slag ging gaan. Hij kreeg namelijk de kans om opnieuw bij AS Roma te tekenen. In het verleden was de flankaanvaller al enkele jaren actief bij de Italiaanse club en in totaal was El Shaarawy al goed voor 40 doelpunten en 26 assists in 139 wedstrijden voor AS Roma. Bentornato, @OfficialEl92! 💛❤️



📄 https://t.co/z41XxYvYOL#ASRoma pic.twitter.com/Kq0pP3GNpO — AS Roma (@OfficialASRoma) January 30, 2021





