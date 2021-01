Enorme verrassing in de Spaanse competitie: Real Madrid verliest thuis van Levante, Eden Hazard een uur tussen de lijnen

Levante heeft voor een enorme stunt gezorgd in de Spaanse competitie. De nummer 9 in het klassement heeft met 1-2 gewonnen op het veld van Real Madrid. Eden Hazard stond een uur in de basis.

De wedstrijd begon niet slecht voor de Madrilenen, want na iets minder dan een kwartier kwamen ze op voorsprong via Marco Asensio. Lang stond de voorsprong niet op het bord, want een half uur zorgde Morales voor de gelijkmaker. Op het uur werd Eden Hazard vervangen bij een 1-1 tussenstand, maar de Rode Duivel kon vanop de bank zien hoe Roger een kwartier voor het einde de 1-2 eindstand naast Courtois in doel kon leggen. Door deze verrassende nederlaag staat Real Madrid op de tweede plaats in het klassement op 7 punten van Atlético Madrid, maar Atlético heeft twee wedstrijden minder gespeeld. .