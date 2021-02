Gianni Bruno en Jelle Vossen laten tweespitsensysteem renderen bij Essevee en leggen de grote kracht uit

Gianni Bruno en Jelle Vossen stonden met z'n tweetjes in de aanval en scoorden elk een doelpunt, goed voor een belangrijke overwinning in de Jupiler Pro League tegen KV Oostende.

Jelle Vossen stond na enkele weken invallen opnieuw in de basis bij Essevee en bedankte met het winnende doelpunt voor het vertrouwen: "Ik wilde uiteraard zo snel mogelijk in de basis staan, maar ik moest geduldig wachten op mijn kans."

Tweespitsensysteem

"Het tweespitsensysteem is op zich wel iets dat ik prefereer", aldus de goalgetter van dienst. "Met Gianni speel ik graag samen vooraan, want hij trekt heel veel ruimtes. We hebben de ruimtes in hun rug kunnen gebruiken en benutten."

Ook Bruno was tevreden met de manier waarop Essevee voor de dag kwam: "Voor mij is dat ook het leukste systeem. Het is makkelijker voor de aanvallers, ik speel graag vanuit het centrum en we hebben Oostende op die manier ook pijn kunnen doen. Ik hoop dat we zo kunnen blijven spelen."