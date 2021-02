OFFICIEEL: Ajax haalt Idrissi terug naar Nederland

De 24-jarige linksbuiten verkaste afgelopen zomer voor twaalf miljoen euro van AZ naar Sevilla. In Andalusië kwam de Marokkaanse international niet verder dan drie korte invalbeurten in La Liga.

Het komende half seizoen moet Oussama Idrissi zich terug op de kaart zetten bij Ajax. De Amsterdammers huren Idrissi tot het einde van het seizoen. Vorig seizoen bij AZ was Idrissi goed voor dertien doelpunten en vijf assists.

Met de komst van Idrissi lijkt Ajax te anticiperen Ajax op een vertrek van Quincy Promes naar Spartak Moskou.

We'll give you a sign when... 🇲🇦#Idrissigns