OFFICIEEL: Malinwa rondt deal van aanvaller af: "Kan zich in de kijker spelen bij competitieleider"

Op transfer deadline day kunnen we ons aan nog heel wat deals in binnen- en buitenland verwachten. Eentje is alvast

KV Mechelen leent William Togui uit aan het Tunesische Espérance Tunis, momenteel de leider in de Tunesische competitie. William Togui wordt voor de rest van het seizoen uitgeleend aan @EsperanceSTunis šŸŸ”šŸ”“



Bonne Chance, William šŸ’Ŗ



Meer info šŸ‘‰ https://t.co/r9B0OYv2Xc pic.twitter.com/XN5KeVNLs9 — KV Mechelen (@kvmechelen) February 1, 2021 In het huurcontract staat ook een aankoopoptie voor de aanvaller van Malinwa opgenomen. De kans is dus bestaande dat hij in Tunesië blijft, ook na komende zomer. “Bij Tunis kan William zich opnieuw in de kijker spelen”, klinkt het bij Malinwa op hun webstek. De 24-jarige Ivoriaan scoorde zestien doelpunten voor De Kakkers.