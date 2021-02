Anderlecht maakt selectie bekend voor bekerwedstrijd tegen FC Luik: eerste selectie voor Ashimeru, ook jong talent is er voor de eerste keer bij

De selectie van Anderlecht is bekend voor de wedstrijd in de Croky Cup tegen FC Luik. Zo is Ashimeru er voor de eerste keer bij en ook Nils De Wilde heeft zijn eerste selectie beet. Trebel en Diaby zijn er dan weer niet bij.

Anderlecht neemt het woensdagavond in de Croky Cup op tegen FC Luik, maar in de selectie van de Belgische eersteklasser zijn weinig verrassingen terug te vinden. Met Ashimeru en Nils De Wilde zijn er wel twee spelers voor de eerste keer bij. Ashimeru wordt sinds de winter gehuurd van het Oostenrijkse RB Salzburg en zou woensdag dus zijn debuut kunnen maken voor Anderlecht. De jonge Nils De Wilde (18 jaar oud) is een centrale middenvelder en ook hij zou dus zijn debuut kunnen maken. Sélection pour le match contre le @RFC_Liege. Eerste selectie voor Majeed en Niels. 🟣⚪ pic.twitter.com/IOhgjdNqQa — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) February 2, 2021





Volg Luik FC - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 21:15 (03/02).